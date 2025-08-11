Diocesi in lutto: morto Don Michele Verolla, il parroco del santuario della Madonna di Casaluce

La sua dedizione alle tradizioni liturgiche, alle arti sacre e alla storia del santuario ne fanno una figura emblematica

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLI CCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASALUCE – Lutto nella diocesi di Casaluce. Si è spento don Michele Verolla parroco del Santuario della Madonna di Casaluce. Don Michele era stato ordinato sacerdote il 14 marzo 1981. Era da tempo alla guida della parrocchia di Santa Maria ad Nives, situata nell’antico castello normanno di Casaluc

Il suo ruolo non si limitava alla spiritualità: è stato protagonista anche di contese civili e amministrative, come il braccio di ferro legale con un maresciallo in pensione sulla gestione del comitato festeggiamenti della Madonna di Casaluce. Sempre pronto a tutelare i diritti della parrocchia, Don Michele seguiva anche questioni legate alla tutela del fossato del castello, scrivendo direttamente al sindaco per impedire speculazioni.

Autore di un testo intitolato “La Madonna di Casaluce – storia e culto”, datato 31 marzo 2001, utile per approfondire la storia sacra del santuario. Il sindaco di Casaluce Francesco Luongo ha espresso cordoglio per la scomparsa di don Michele “che ha amato la nostra storia e la nostra Mamma Celeste più di se stesso. Con lui perdiamo un pastore premuroso e un punto di riferimento spirituale. Siamo certi che la Madonna lo abbia accolto tra le sue braccia, donandogli la pace eterna”, dichiara.