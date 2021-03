Dipendente comunale stroncato dal Covid, il sindaco: “Attento e scrupoloso, non si tirava mai indietro”

SAN MARCELLINO – Così il sindaco Anacleto Colombiano ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Pasquale Barone, il dipendente comunale 63enne stroncato dal Covid: “Ho presenziato ai funerali dell’amico e collaboratore Pasquale Barone. Anche lui come tanti paga un prezzo altissimo a causa di questa maledetta pandemia.

Voglio ricordarlo con affetto e ammirazione: un uomo sempre ligio al dovere, benvoluto e stimato da tutti, tra i collaboratori più attenti e scrupolosi del Comune. Avrebbe potuto come tanti lavorare in smart working e invece ha scelto di lavorare al Comune, in prima linea, senza tirarsi mai indietro. Mancherà a tutti noi, mancherà a tutta San Marcellino. Addio Pasquale”