Discariche abusive nell’Agro Aversano. La scoperta delle guardie volontarie del WWF

CARINARO/GRICIGNANO D’AVERSA – Discariche a cielo aperto a Carinaro e Gricignano d’Aversa scoperte dalle guardie volontarie del Wwf. In un servizio di vigilanza e perlustrazione del territorio dell’agro aversano cumuli di rifiuti indistinti (tra cui guaine bituminose contenenti amianto) sono stati rinvenuti dalle guardie volontarie del Wwf del Nucleo provinciale di Caserta a Carinaro in una strada interpoderale che collega via Casignano col cimitero comunale. E sul retro del palazzo di Cadignano un intero appezzamento di terreno dell’estensione di due ettari è stato adibito a deposito di materiale edile. Scarti di risulta e mattoni ricoprivano l’intero fondo. A Gricignano d’Aversa nei pressi della stazione ferroviaria la scoperta dell’ennesima discarica illecita. In corso gli accertamenti per risalire ai responsabili.