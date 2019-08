Disperso da una settimana. Proseguono le ricerche dell’unità cinofile di CASERTA per trovare turista francese

Proseguono senza sosta le ricerche di Simon Gautier, turista francese di 29 anni disperso sulle montagne del Golfo di Policastro, in provincia di Salerno. Il giovane si era avventurato nella zona per un’escursione sul sentiero montano che collega Policastro alla frazione di Scario quando ha avuto un incidente e ha chiamato i soccorsi: “Sono caduto in una scarpata, ho le gambe rotte, aiutatemi, vedo il mare ma non so dove mi trovo”, ha detto al 112 senza dare altre indicazioni sulla sua posizione.

Subito sono scattate le ricerche, ma una settimana dopo la sua richiesta di aiuto di lui non c’è ancora traccia ed è scoppiata la polemica per il fatto che l’elicottero è entrato in azione solo 28 ore dopo l’allarme. Alle operazioni di soccorso partecipano, tra gli altri, i Carabinieri di Sapri, Volontari della Protezione Civile ed i Vigili del Fuoco di Policastro Bussentino, coadiuvati dalle unità cinofile di Caserta e Matera e dagli elicotteri del nucleo di Pontecagnano. Al momento le operazioni si concentrano nella provincia di Salerno, in particolare nella zona tra Policastro, Scario e Punta degli Infreschi, peraltro di difficile accessibilità trattandosi di un’area molto impervia e di estrema pericolosità per i soccorritori.