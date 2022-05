Dissequestrato noto lido balneare di CASTEL VOLTURNO

CASTEL VOLTURNO – L’inchiesta portata avanti dalla procura del tribunale di Santa Maria Capua Vetere riguardava il reato presunta occupazione abusiva di spazio demaniale. Il momento clou è il 9 aprile 2021, quando gli uomini della della Guardia di finanza della compagnia di Mondragone avevano sequestrato ben 18 lidi balneari che, secondo l’accusa, avevano occupato in maniera abusiva modo abusivo un’area di circa 75mila metri quadrati del Demanio Marittimo a Castel Volturno, non essendoci il titolo concessorio, obbligatorio per l’attività delle strutture balneari. In altri casi, inoltre, nessun pagamento di canoni sarebbe stato liquidato allo Stato.

Tra questi diciotto c’è anche il lido “I Gemelli” di Castel Volturno.

Sarebbe meglio dire c’era, però, poiché il giudice Giovanni Caparco del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha accolto l’istanza di dissequestro, nell’interesse dei titolari Roberto e Antonio Lettiero, titolari dello stabilimento balneare che aveva “subìto” il decreto di sequestro preventivo.