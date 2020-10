Dolore e commozione ai funerali di Consiglia. L’addio di un amico: “Eri una guerriera dal cuore grande”

GRICIGNANO D’AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Grande commozione alle esequie di Consiglia Tessitore, 51 anni. Ai funerali svolti presso la Chiesa a Gricignano in tanti per l’ultimo saluto all’imprenditrice e politica che a causa delle complicazioni derivate da un’ischemia cerebrale avvenuta sabato scorso, motivo per il quale era stata prima ricoverata al Moscati di Aversa e poi per le complicazioni sorte al Cardarelli di Napoli dove ieri si è spenta. Pupetta come la chiamavano affettuosamente gli amici, era una donna molto forte, un broker assicurativo, impegnata politicamente e più volte candidata, impegnata anche nel sociale, moglie di Michele Cesaro e madre di due splendidi ragazzi, si è spenta prematuramente sconvolgendo l’intera comunità e il mondo politico locale.

Numerosi i messaggi di addio e cordoglio, questo il toccante addio dell’amico Vittorio Lettieri: “Negli ultimi tempi ho avuto l’onore e il piacere di condividere con Consiglia una splendida esperienza politica. Ho avuto l’opportunità di conoscere una donna meravigliosa, piena di vitalità e con una grande forza d’animo. Ho sempre ammirato quella sua grande voglia di fare e di guardare avanti qualunque cosa accadesse, mi ha sempre stupito come riuscisse, nonostante i suoi mille impegni, ad avere sempre un po’ di tempo per aiutare gli altri. Ti dicevo sempre che eri una “guerriera” dal cuore grande, ed ora con te va via un pezzo del nostro cuore di tutte quelle persone che, come me, hanno avuto il privilegio di conoscerti.Ciao Consì, ci mancherai tantissimo!”