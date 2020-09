Dolore e commozione ai funerali di Francesco Massaro, dirigente regionale, morto improvvisamente

TEVEROLA – (Lidia e Christian de Angelis) Dolore e commozione ai funerali del dirigente regione Campania Francesco Massaro 61 anni. Ieri in tanti per l’ultimo saluto allo stimato rappresentante delle Istituzioni. Francesco Massaro Dirigente Regione Campania settore Politiche Agricole, nato a Casal Di Principe ma da anni con la famiglia viveva a Teverola. L’uomo era Dirigente per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio territoriale provinciale Napoli – U.O.D. 18 della Regione Campania. Massaro è deceduto improvvisamente, presso l’ospedale civile di Caserta dove era giunto dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118 chiamati da lui stesso mentre era a bordo della sua vettura sabato scorso in quanto aveva accusato un forte malore, nonostante i tentativi di salvarlo Massaro non è sopravvissuto al malore fatale, lasciando nel dolore la moglie Pina e la figlia Claudia, oltre i tanti amici e colleghi. In tanti per l’ultimo addio ieri alle 16:30 presso la Parrocchia di S. Giovanni Evangelista a Teverola.