Dolore e commozione per la scomparsa di Milva, oggi i funerali

SAN POTITO SANNITICO (Lidia e Christian de Angelis) Grande dolore e commozione ai funerali di Milva Zerilli, 59 anni. La donna casalinga, sposata con Vincenzo Tammaro, madre di tre figli, Michela, Amalia e Pasquale, lo scorso 2 settembre si è tolta la vita all’interno della sua abitazione, a scoprire il corpo i familiari che avevano allertato i soccorsi che giunti in loco avevano solo potuto constatare purtroppo il decesso. La donna una dolce e gentile casalinga, che ha deciso di porre fine alla sua vita terrena, gettando tutti nel più profondo dolore, la salma era stata trasferita presso l’istituto di Medicina legale di Caserta, per degli esami autoptici poi oggi è stata rilasciata per i funerali che si sono tenuti presso la Parrocchia di Santa Caterina V.M di San Potito dove in tanti tra lacrime e dolore le hanno dato l’ultimo saluto.