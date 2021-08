SAN FELICE A CANCELLO – Ddomani mattina nel cimitero di San Felice, alle 11.30, sarà benedetta la salma di Giovanna Diglio, la mamma morta a 52 anni (CLIKKA E LEGGI) L’addio non è in programma in chiesa, in base alle disposizioni anti covid. Giovanna lascia il marito Angelo Petrucci, i figli Giovanni e Immacolata, la madre, il padre, un fratello e una sorella. Un dolore immenso per i familiari.