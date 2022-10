Domani l’ultimo saluto a Dario, stroncato da un malore improvviso

Sospesi tutti gli eventi in programma per il week end

RIARDO – Saranno celebrati domani i funerali di Dario Morgillo, il 47enne di Riardo stroncato da un malore improvviso, presso la chiesa di San Leonardo alle ore 16. Un dolore enorme che ha colpito i familiari e la cittadinanza tutta. Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia tra questi il cordoglio dell’amministrazione comunale: “Stamane la nostra Comunità è stata colpita da un nuovo lutto. E’ venuto a mancare prematuramente ed inaspettatamente Dario Morgillo. Dinanzi a simili tragedie ogni umana parola è superflua” si legge in una nota dell’amministrazione comunale. “Il sindaco, a nome personale e dell’Amministrazione, esprime i sensi del più profondo cordoglio ai genitori Luigi e Maria Luisa, alla sorella Nadia , al fratello Massimiliano ed ai familiari tutti. Dario sarà ricordato da quanti lo hanno conosciuto per la sua straordinaria cordialità e disponibilità , per l’ ilarità ed il sorriso sempre pronto verso il prossimo”.

Annullato l’evento della Pro Loco, “Calici al Castello”, in programma nel week end. “Dario, così come Nadia, sono parte della nostra famiglia” si legge in un post sui social. “I nostri cuori sono spezzati e non ci sono parole adatte a descrivere il nostro dolore. L’evento “Calici al Castello” è annullato”.