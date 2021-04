CASERTA. Muore in ospedale Don Pietro De Felice

CASERTA (red.cro.) – “Il nostro vescovo Pietro, unitamente al clero casertano e ai familiari, annuncia l’ingresso del caro monsignor Pietro De Felice nella domenica senza tramonto ed eleva insieme a tutta la Chiesa di Caserta fervide preghiere al Signore della Misericordia affinché doni al suo servo fedele il premio dei giusti”. Con questo messaggio su Facebook la diocesi di Caserta dà l’ultimo abbraccio a don Pietro De Felice, cancelliere della Curia di Caserta e sacerdote della chiesa di San Biagio in Limatola e di Sant’Eligio di Limatola, nella frazione di Biancano.

Nella serata di ieri, sabato, don Pietro è spirato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. Ricordiamo che il parroco era stato sottoposto ad un delicato intervento di dieci ore per un aneurisma arco aortico. Le sue condizioni di salute, tuttavia, erano apparse fin da subito molto critiche: era in dialisi, aveva febbre alta ed era in sofferenza cerebrale.

Don Pietro De Felice, di Casagiove, avrebbe compiuto 65 anni il prossimo maggio. Sacerdote dal 2 dicembre 1980, ha guidato diverse comunità religiose della nostra provincia: tra cui quella di San Michele Arcangelo in Casertavecchia. Ma è stato anche parroco a Sommana, Pozzovetere e Casola di Caserta. Ha ricoperto incarichi più istituzionali comequello di cancelliere e di giudice del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Caserta.