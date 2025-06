Donna 48enne trovata in fin di vita ai piedi del suo letto. Era cianotica. Ipotesi aggressione

È stata soccorsa il codice rosso da un’ambulanza del 118

CAPUA – Un vero e proprio dramma umano quello che si sono trovati davanti gli operatori del 118 accorsi a soccorrete, in via De Capua, la 48enne C.M., trovata ai pedi del suo letto in condizioni molto critiche e già cianotica e in pericolo di vita.

L’allarme è stato dato da sua madre. Il contesto, purtroppo, è quello di persone disagiate, in condizioni di igiene molto precarie.

Non si è in grado ancora di stabilire i motivi di questo grave malore o se lo stesso sia stato determinato da un intervento esterno come una aggressione

È chiaro che il 118 rilascerà, come sempre capita, il suo rapporto al posto di polizia dell’ospedale di Caserta in cui la donna è stata condotta e ricoverata.