Donna derubata al cimitero mentre pulisce la tomba di famiglia

PIETRAMELARA – Una donna del posto ieri mattina è stata vittima di un furto al cimitero di Pietramelara. E’ stata derubata di una cospicua somma di denaro che custodiva nella sua borsa, all’interno della cappella di famiglia, mentre era intenta a sistemare il loculo del marito. A raccontare quanto accaduto e a mettere in guardia tutti i cittadini è il figlio della donna attraverso un post sul suo profilo facebook: “Volevo segnalare a tutti i miei contatti, di stare attenti a quando si recano nel cimitero di Pietramelara: mia madre stamattina è stata depauperata di una cospicua somma di denaro che aveva in borsa depositata all’interno della cappella di famiglia per poter sistemare il loculo di mio padre. Spero che chi si è appropriato, indebitamente, di tale somma abbia almeno detto una preghiera per i miei cari, e spero, altresì, che questi soldi servano a comprare le medicine di cui necessita e che lo aiutino a raggiungere, presto e serenamente, il luogo in cui sono stati persi”.