Donna derubata al mercato. L’appello della figlia

LUSCIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Donna anziana scippata mentre fa la spesa, appello disperato della figlia per riavere i documenti e chiavi. Ieri presso il mercato di Lusciano una donna mentre faceva compere è stata derubata della borsa, che conteneva ovviamente, oltre ai soldi, documenti e chiavi di casa. I banditi hanno agito di giorno e con destrezza, lasciando allibita la vittima. La figlia della donna sui social ha fatto un appello ai delinquenti affinché restituiscano almeno documenti e chiavi. Grande indignazione da parte dei cittadini stanchi dei continui atti predatori a loro danno. Ecco l’appello della figlia: “Hanno derubato mia mamma poco fa al mercato. Chiunque sia stato i soldi non li vogliamo almeno abbiate la bontà di lasciare le chiavi di casa in chiesa su un sedile oppure le lasciate in anonimato all’entrata del Comune. Fate voi almeno abbiate la coscienza di ridarci le chiavi con annesso antifurto grazie”.