Donna incinta alla 38esima settimana partorisce in ambulanza: prima la paura di non farcela, poi la gioia per il piccolo Ivan 16 Giugno 2020 - 09:14

TRENTOLA DUCENTA – Certo non si sarebbe aspettata di partorire in ambulanza la donna che, questa notte, ha dato alla luce il piccolo Ivan. Incinta alla 38esima settimana, la neo-mamma ha affrontato l’urgenza di trovarsi a pochi minuti dal parto con lucidità: ha allertato un’ambulanza di Trentola Ducenta, a bordo della quale operavano l’infermiera Luana Molitierno, il medico Elisa Barbato e l’autista soccorritore Pasquale di Martino. Alle 4 del mattino, finalmente, è nato, senza complicazioni, il bellissimo Ivan.