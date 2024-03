Il conducente si è fermato a prestare soccorso

CASAPESENNA – Disavventura, questa mattina per una 68enne di Casapesenna, finita al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa dopo essere stata investita, in via Ugo Foscolo, da una vettura mentre stava rientrando a casa

Il conducente si è fermato a prestare soccorso alla 68enne che era molto dolorante. Per questo motivo sul posto è giunta tempestivamente un’ambulanza del 118 .