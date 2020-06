Donna minacciata da parcheggiatore abusivo: “Paga o te ne vai, altrimenti vedi cosa succede”

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Un ennesimo, grave, episodio di micro delinquenza in città. Una donna, in via Di Giacomo, subito dopo aver parcheggiato la propria auto è stata avvicinata da un parcheggiatore abusivo che le ha intimato di pagare la sosta. Al legittimo rifiuto, l’abusivo l’ha minacciata affermando: ” o paghi o te ne vai, altrimenti vedi cosa succede“. I cittadini sono ormai esasperati dai continui episodi di questo genere anche perchè sembrerebbe che per chi non cede alle richieste si ritrova l’auto danneggiata.