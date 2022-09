Donna muore all’OSPEDALE DI CASERTA. Ora la famiglia vuole la verità e chiede un risarcimento danni

CASERTA – Non si tratta ancora di un risarcimento danni, ma potrebbe diventarlo se i risultati dell’accertamento tecnico dovessero dimostrare un caso di malasanità avvenuto all’ospedale di Caserta.

Gli eredi della signora A.F. hanno infatti presentato un ricorso per risarcimento danni presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso.

La donna è spirata tra le corsie dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano nel settembre 2020 e i parenti della signora evidentemente non hanno voluto credere alle cause naturali del decesso, arrivando nelle scorse settimane a richiedere l’accertamento delle cause.

Il procedimento servirà a stabilire se ci sono state responsabilità da rintracciare tra il personale medico-sanitario oppure se la morte della donna era un evento inevitabile.

Nei giorni scorsi, il direttore generale Gaetano Gubitosa ha attivato le procedure con la la AmTrust Assicurazioni, la compagnia con cui la struttura sanitaria casertana ha stipulato la polizza e ha in mano la gestione delle vertenze.

La Am Trust ha indicato ai fini della difesa e della rappresentanza dell’ospedale, il nominativo dell’avvocato napoletano Antonio Giordano.