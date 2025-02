Donna parcheggia in divieto di sosta in piazza S.Anna e blocca un intervento dei Vigili del Fuoco: DENUNCIATA

Denunciato anche un 24enne per la violazione del divieto di ritorno nel comune di Caserta

CASERTA – In occasione dei servizi di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha denunciato 2 persone, una donna di 61 anni per interruzione di pubblico servizio e un uomo di 24 anni per la violazione del divieto di ritorno nel comune di Caserta.

Poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti, nei giorni scorsi, in piazza S. Anna di Caserta, dove la donna aveva lasciato la propria auto parcheggiata in divieto di sosta, creando ostacolo al transito del mezzo dei Vigili del Fuoco che stavano eseguendo un’operazione di soccorso in zona.

L’uomo, invece, in seguito ad un controllo in strada, è stato denunciato, poiché risultato essere destinatario della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Caserta.

I due sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.