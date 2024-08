Donna scippata finisce in ospedale, ARRESTATO il rapinatore

Il colpo è stato messo a segno nelle prime ore del 29 giugno in concorso con altra persona in corso d’identificazione

AVERSA – Nella mattinata odierna, all’esito di attività investigativa diretta da questa Procura della Repubblica, IL personale del Commissariato PS di Giugliano — Villaricca ha eseguito un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, nei confronti di una persona gravemente indiziata dei delitti di rapina aggravata e lesioni gravi in concorso.

In particolare, l’indagato, nelle prime ore del pomeriggio del 29 giugno u.s. avrebbe compiuto una rapina, in concorso con persona in corso d’identificazione, ai danni di una donna. asportandole la borsa contenente denaro, telefono cellulare ed altri effetti personali.

La vittima, a seguito della caduta sulla sede stradale, riportava un politrauma cerebrale e veniva ricoverata in terapia intensiva presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli