Donna travolta da un’auto pirata, è corsa in ospedale

SAN FELICE A CANCELLO – Donna travolta da un’ auto pirata mentre scende dalla macchina. É accaduto questa sera nella frazione di Botteghino a San Felice A Cancello. Una donna dopo essere scesa dalla sua vettura parcheggiata a bordo strada si accingeva a chiudere la vettura a chiave quando è stata investita da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. In aiuto della donna un’automobilista che transitava in zona. Trasportata alla vicina farmacia è stata successivamente affidata alle cure dei sanitari del 118 e trasportata in ospedale.