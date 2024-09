Doping illegale venduto nelle palestre di MARCIANISE, SAN PRISCO E VITULAZIO: processo alle battute finali

A seguito delle indagini dei militari l’attività illecita principale di tale sodalizio risultò esser quella dell’importazione dall’Ucraina di farmaci in genere e sostanze anabolizzanti presso alcune palestre del casertano. Alcuni personal trainer operanti all’interno delle stesse ne curavano la cessione

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MARCIANISE – Volge alle battute finali il processo per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze anabolizzanti a carico di 21 imputati ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata all’importazione internazionale – perlopiù dall’Est Europa – di sostanze anabolizzanti nonché alla commercializzazione di tali sostanze in alcune palestre – delle province di Caserta, Napoli, Frosinone – ricettazione, adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, commercio e somministrazione di farmaci guasti o imperfetti.

L’associazione, oltre alla fase dell’importazione, curava nel dettaglio anche la fase dell’occultamento e dello stoccaggio dei farmaci stessi e la successiva commercializzazione. Per agevolare tale commercio in alcuni casi gli associati procedevano a dotare i farmaci di confezioni false appositamente realizzate allo scopo di occultare la provenienza dei medesimi o di far credere agli eventuali acquirenti che si trattasse di farmaci prodotti in Italia e non già di dubbia provenienza e pertanto potenzialmente ancor più pericolosi per la salute degli assuntori. Coinvolti nell’inchiesta oltre a Fesiy e Rocco anche Domenico Cirillo, Larysa Yarymchuk, Lydyla Pyekh, Ahmad Asha, Raffaele Menozzi, Raffaele Caruso, Alessandro Manco, Giovanni Veltre, Vincenzo Auriemma, Luigi Lagalla, Antonio Federico, Sergio Kstynyuk, Germano Polselli, Rosa D’Alise, Immacolato Coppola, Antonio Imperato, Salvatore Cocozza, Monica Contestabile, Marco Nunzio Marrone, Maurizio Viola.

Nel corso della requisitoria odierna il pm ha chiesto l’assoluzione per quattro dei 21 imputati: Domenico Cirillo, Raffaele Menozzi, Giovanni Veltre e Fesiy Andriy. Nel collegio difensivo gli avvocati Pasquale Acconcia, Filippo Barberi Spirito, Giuseppe De Lucia, Antonino Taranto e Cristina Mottola (entrambi foro di Napoli). Si torna il aula a metà ottobre per la lettura delle sentenze.