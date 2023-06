Dopo 25 anni di carcere concesso permesso premio a killer del clan dei Casalesi

CASAPESENNA (g.v.) – Concesso permesso premio al ras Giovanni Massaro, vicino al boss Vincenzo Zagaria. L’uomo di circa 50 anni, ergastolano, condannato in via definitiva per un omicidio avvenuto nel 1996 tra Casapesenna e Villa Literno, a seguito dell’istanza presentata dal suo legale, l’avvocato Domenico della Gatta, ha ottenuto il primo permesso premio dopo circa 25 anni di detenzione ininterrotta.

Il magistrato di sorveglianza di Sassari ha ritenuto opportuno riconoscere il beneficio a Massaro, vista la circostanza dell’assenza di contatti con la criminalità, potendo quindi uscire libero e senza scorta.

La decisione favorevole arriva dopo che sia il magistrato di sorveglianza di Avellino che il tribunale di sorveglianza di Napoli, avevano sempre respinto la richiesta di beneficio, ritenendo, Massaro, attualmente organico del clan dei Casalesi.

Tuttavia, il provvedimento viene adottato anche in seguito alla decisione della corte Costituzionale del 2019, la quale ha aperto le porte delle celle anche ai condannati per reati ostativi, non collaboranti e previa verifica della cessazione di collegamenti con la criminalità organizzata.

L’omicidio avvenne, secondo l’accusa, nell’ambito del controllo del territorio su ordine di Francesco Bidognetti e Francesco Biondino, però entrambi assolti come mandanti. Mentre rimediarono l’ergastolo lo stesso Massaro, Giovanni Piccolo ed Antonio Fusco.