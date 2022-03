Dopo aver lottato 4 mesi, Giuseppe torna a casa. Grande festa in paese

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) Grande accoglienza, l’intero paese festeggia il ritorno del 35enne Giuseppe D’Ambra, l’operaio che per 4 mesi ha lottato in ospedale per sopravvivere, dopo essere caduto da un’impalcatura.

Ieri una mega festa in paese, tutti ad attendere l’uomo, padre di tre bambini piccoli, che sulla sedia a rotelle accompagnato dalla moglie Rosa e dai figli è stato accolto come una star, festoni, applausi, fuochi d’artificio, torta e spumante. Una brava persona che fortunatamente è riuscito a sopravvivere e a tornare a casa.

Queste le parole della famiglia D’Ambra per tutti coloro che si sono prodigati per realizzare tale meravigliosa accoglienza. “Non bastano parole per ringraziare tutti voi che ci avete Onorato della vostra presenza, sono stati mesi duri e difficili, a volte i giorni sembravano infiniti pieni di angoscia e dolori, con oggi sono trascorsi 4 mesi da quel giorno…e non potevamo desiderare accoglienza migliore di quella ricevuta… grazie ad ognuno di voi, grazie per il supporto, ma un grazie particolare va a mio cugino Massimo Max Russo per la premura, l’attenzione ad ogni minimo particolare a rendere questo giorno unico e speciale, grazie anche al CLUB NAPOLI ORTA DI ATELLA ragazzi siete stati formidabili… chiedo scusa se non ho potuto dar retta a tutti voi… ma sappiate che vi ringrazio singolarmente ad ognuno di voi… Un grazie speciale va anche a Paolo Gaudino e alla PARROCCHIA SAN MASSIMO e a Fra Pasquale della chiesa Santuario San Salvatore da Horta a Panificio Di Lorenzo Pasticceria Cardillo”