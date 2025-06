Doppia vincita al Lotto nel casertano: oltre 30 mila euro in due città: ECCO DOVE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – La provincia di Caserta torna sotto i riflettori grazie al 10eLotto. Nel concorso di martedì 17 giugno, la provincia di Caserta si è distinta con due vincite significative. A Sessa Aurunca, lungo la Strada Provinciale Sessa-Fasani, un fortunato giocatore ha centrato un “9”, aggiudicandosi un premio da 20mila euro.

Sempre nel casertano, a Capua, un altro vincitore ha portato a casa 12.248,43 euro con un “5”, giocato presso la tabaccheria Riv.11 in via Duomo. Complessivamente, l’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per 26,7 milioni di euro su tutto il territorio nazionale. Lo riporta il sito specializzato Agipronews.