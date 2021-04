DRAMMA. 40enne muore improvvisamente. Lutto in due comunità

ASD Tre Torri San Marcellino 2019 “Una tragedia ha sconvolto la nostra serata.Un dramma immane che colpisce la nostra famiglia. Questa sera è venuto a mancare Luigi,cugino 40enne del nostro Presidente Mario Coronella. Un lutto che ci lascia senza parole, una morte che non ci farà dormire. Siamo vicini al nostro Presidente e a tutta la famiglia Coronella in questo momento di profondo dolore. Le condoglianze forse in questi casi non bastano. Solo tanto silenzio, le lacrime di tutta la Tre Torri San Marcellino !“