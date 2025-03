DRAMMA A CASERTA. 28enne trovato in casa senza vita: domani l’addio a Igor

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – I funerali di Igor Farina, il 28enne di Caserta trovato morto nella sua abitazione in vicolo Abbagnano a Tuoro, si terranno venerdì 7 marzo alle 11 nella chiesa di Santo Stefano Protomartire di Tuoro. La tragedia si è consumata domenica quando Igor è stato trovato senza vita nella sua casa.

Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte e la salma è stata trasferita all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per gli accertamenti.

Il feretro di Igor raggiungerà la chiesa di Tuoro, dove si svolgeranno i funerali. Successivamente, la salma sarà inumata nel cimitero di Caserta. A darne l’annuncio sono il fratello Oscar, la fidanzata Raffaella, i suoceri, il cognato, la nonna Maria, amici e parenti.