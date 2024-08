Dramma a S. MARIA C.V. I vigili del fuoco sfondano la porta e la trovano senza vita

Vedova da qualche anno, durante la giornata non aveva risposto alle telefonate dei congiunti che erano in vacanza. Scattato l’allarme …

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Tragedia alle palazzine DC di via Giovanni Paolo I a Santa Maria Capua Vetere. Una donna, Rosa B, 65 anni è stata trovata priva di vita all’interno del suo appartamento. Vedova da qualche anno, durante la giornata non aveva risposto alle telefonate dei congiunti che erano in vacanza.

Lanciato l’allarme sul posto si dono portati i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che certificarne il decesso avvenuto qualche ora prima, presumibilmente, a causa di un malore improvviso