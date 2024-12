PASTORANO – Incidente, questa mattina, lungo l’Appia nei pressi di Russo Center. Una ciclista C.rR., 42 anni, per causa è ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della sua bicicletta finendo in una buca. Sul posto i sanitari del 118: la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.