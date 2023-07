Inutili i soccorsi

SANT’ARPINO – Un dramma si è consumato circa un’ora fa in via Alcide de Gasperi a Sant’Arpino. Dalle prime notizie trapelate una donna, T.V. 55 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Il corpo presenterebbe evidenti segni di impiccagione. Sul posto i carabinieri e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna