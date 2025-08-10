DRAMMA. Donna trovata morta nel fossato dietro casa

AGG – CLICCA E LEGGI IL NOME DELLA VITTIMA E LA DINAMICA

ROCCA D’EVANDRO – Una donna è stata trovata senza vita ieri sera, sabato sera, in un fossato lungo via Gesso Bianco, nella zona di Rocca d’Evandro. Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie e in via di accertamento, il corpo sarebbe stato rinvenuto in un dirupo dietro la sua abitazione.

I Carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso, al momento considerato di natura sospetta. Non sono ancora state fornite ulteriori informazioni sulle possibili cause della morte. Gli accertamenti sono in corso.