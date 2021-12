VILLA LITERNO – Nel giorno di Santo Stefano un uomo di 75 anni è stato trovato morto in un terreno, nell’area agricola che costeggia la Provinciale 131 a Villa Literno. L’allarme è stato lanciato dai familiari che non lo hanno visto l’uomo rientrare per il pranzo. Un gesto estremo ha posto fine alla vita dell’anziano, rinvenuto dal figlio.