DRAMMA IN STRADA. Ex consigliere comunale stroncato in auto da un malore, domani i funerali

SAN FELICE A CANCELLO – Venerdì sera Agostino De Luca, 51 anni, geometra ed ex consigliere comunale è deceduto dopo aver avvertito un malore mentre si trovava in auto. De Luca ha perso i sensi ed è rimasto fermo al centro della carreggiata. Inutili purtroppo i tentativi di rianimarlo, non c’è stato nienete da fare. La notizia ha lasciato sgomenti i residenti e si è rapidamente diffusa in città.

Il 51enne lascia la moglie e due figli. I funerali saranno celebrati domani mattina presso la chiesa di San Vincenzo Ferreri, in Polvica di Nola. Tantissimi i messaggi di cordoglio in ricordo dell’ex consigliere comunale.