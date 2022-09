CASERTA – Dramma a Trieste. Un ex finanziere casertano è stato trovato morto nella sua auto. La scoperta è stata fatta da un agente della polizia municipale. L’uomo di 82 anni era nella sua vettura in sosta tra via Vigneti e via Praga, nel rione di Servola a Trieste. Le cause del decesso sarebbero naturali: un malore avrebbe stroncato la vita dell’82enne. Sul posto i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.