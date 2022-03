AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Tragedia in città: 53enne muore per arresto cardiaco. Stamani presto una chiamata ai soccorsi per un uomo di 53 anni M.L. che non rispondeva ai familiari, sul posto i soccorsi che si sono recati in via Cesare Battisti ad Aversa, e dopo essere entrati in casa hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo, che pare essere deceduto per cause naturali. Sul posto anche i carabinieri della locale Compagnia. Sotto shock la comunità.