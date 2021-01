CAPUA – Donna trovata priva di vita dal marito. E’ accaduto a Capua, al Parco Arcipelago, in via Brezza. Il marito al suo rientro a casa ha fatto la tragica scoperta. La vittima era ancora a letto e non si esclude che la morte possa essere avventa già alcune ore prima per cause naturali. Sul posto un’ambulanza del 118 ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.