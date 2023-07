CASERTA. DRAMMA IN CITTA’. 60enne trovato privo di vita a due passi dall’Inps

I familiari hanno allertato i soccorsi, non riuscendo a contattarlo.

CASERTA. Succede sempre più spesso. Persone sole, magari anziane, che vengono trovate morte nella loro abitazione. Stavolta, però, parliamo di un uomo di 60 anni che, giovedì scorso, è stato trovato privo di vita, nella sua casa a pochi passi dall’Inps. Sono stati i familiari, non riuscendosi a mettere in contatto con lui, ad allertare i soccorsi ma, quando sul posto sonno giunte le forze dell’ordine ed i sanitari, per lui già non c’era più nulla da fare.