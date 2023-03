E’ accaduto poco fa.

SAN NICOLA LA STRADA La notizia è di pochi minuti fa: una donna è stata trovata cadavere nella sua abitazione, in via Paul Harris, a San Nicola la Strada, area Saint Gobain. Sono stati i familiari ad allertare forze dell’ordine. Immediatamente, gli agenti della polizia di Stato si sono recati sul posto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, neppure che la donna possa aver compiuto un gesto estremo. A breve ulteriori aggiornamenti.