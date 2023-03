DRAMMA IN CITTA’. Va in ospedale e la dimettono: Assunta muore a soli 16 anni

La ragazza, dopo aver lasciato l’ospedale, ha avuto un nuovo malore: inutili i tentativi di rianimarla dei medici del 118. Ora si attende l’esito dell’autopsia.



SAN MARCELLINO Una tragedia che si è abbattuta come un macigno sulla città. La scorsa notte una ragazza di appena 16 anni, Assunta Russo, è deceduta. Orfana di entrambi i genitori, la giovanissima si era recata poco prima al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa per un malore. Pare che qui le siano state misurate la pressione e l’ossigenazione ma, avendo appurato che tali parametri fossero nella norma, dopo 10 minuti, i medici le avrebbero detto di andare a casa. Purtroppo però, a due ore dal rientro, Assunta si è nuovamente sentita male. Lo zio e la zia, con cui la giovane viveva dalla morte dei suoi genitori, hanno immediatamente allertato il 118 ma, all’arrivo dei sanitari, nonostante i tentativi di rianimarla, non c’è stato più nulla da fare. Assunta era già deceduta. Ora la salma della 16enne si trova presso l’obitorio di Giugliano per l’autopsia che dovrà chiarire le cause di questa morte assurda.

Nella

città di San Marcellino sono stati già affissi i manifesti funebri anche se per le esequie si dovrà, appunto, attendere che la salma venga restituita alla famiglia. Affranti i parenti: il fratello, gli zii, i nonni e tutta la cittadinanza che si stringe attorno ad una famiglia sfortunata. La direzione e la redazione di CasertaCe porgono le loro sentite condoglianze ai parenti ed agli amici di Assunta Russo.