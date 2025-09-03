DRAMMA IN COMUNE, 64enne stramazza a terra e muore
3 Settembre 2025 - 12:31
Carabinieri sul posto
NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP
CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20
PIGNATARO MAGGIORE – Dramma, questa mattina, presso gli uffici del Comune di Pignataro Maggiore dove un uomo di 64 anni, Antonio B., è deceduto a seguito di un malore improvviso
Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. La salma si trova ancora all’interno del Comune, in attesa dei rilievi del caso da parte delle autorità competenti.
Presenti anche i Carabinieri, che stanno effettuando gli accertamenti necessari per chiarire le cause del decesso.