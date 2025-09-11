IL NOME E LA FOTO. Dramma in paese: ex militare trovato morto in campagna

La drammatica scoperta ieri sera a seguito dell’allarme lanciato da un familiare

RIARDO – Una tragica ha scosso, ieri sera, la comunità di Riardo. Il corpo senza vita di Carmine Papa, ex militare dell’Esercito, da tempo residente a Pietramelara, è stato ritrovato in circostanze ancora da chiarire a Conca della Campania

A dare l’allarme sarebbe stato un familiare, subito raggiunto dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sessa Aurunca, che hanno avviato le indagini.

Secondo i primi accertamenti, sul corpo sarebbero stati riscontrati segni compatibili con un’impiccagione, ma la dinamica dei fatti resta al momento tutta da ricostruire. Le informazioni disponibili sono ancora frammentarie e solo ulteriori approfondimenti investigativi e medico-legali potranno chiarire quanto realmente accaduto.

Sul luogo del ritrovamento è intervenuto anche il magistrato di turno, che ha disposto gli accertamenti necessari per fare piena luce sull’episodio.