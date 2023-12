Dramma in paese. Malore improvviso in strada: muore prima del cenone

I sanitari del 118 giunti hanno constatato il decesso

CURTI – Una tragedia si è consumata questa sera in Vico Belluno nel centro di Curti. Un uomo, probabilmente colto da un malore improvviso, è deceduto in strada. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver sentito gridare aiuto e poi notare l’uomo stramazzato al suolo. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso