DRAMMA. LA FOTO. Non risponde ai familiari. Persona trovata morta in casa dai vigili del fuoco

CASAGIOVE – Questa sera verso le ore 19:00 una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta proveniente dalla sede Centrale del Comando è intervenuta in via Santagata nel comune di Casagiove per portare soccorso ad una persona che non rispondeva più agli appelli dei familiari. Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco, dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno fatto irruzione nell’appartamento trovando l’anziana persona riversa a terra. Purtroppo il personale del 118, accorso anche lui sul posto con un’autoambulanza, non poteva far altro che constatarne il decesso.