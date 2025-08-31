DRAMMA. Muore a 30 anni Claudia, giovane maestra d’asilo

SAN POTITO SANNITICO – La comunità di San Potito Sannitico è stata scossa dalla scomparsa di Claudia Dell’Ungaro, spentasi a soli trent’anni dopo una lunga malattia affrontata con forza e serenità. La notizia ha provocato un profondo coinvolgimento nel paese, dove molti si sono riuniti per sostenere la famiglia in un momento di grande dolore.

La giovane professionista era laureata in Biotecnologie, qualifica ottenuta all’Università del Sannio. Dopo un periodo di lavoro nell’ambito farmaceutico, aveva deciso di intraprendere la carriera di insegnante di scuola materna all’asilo Cuccioli del Matese nella sua San Potito Sannitico.