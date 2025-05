Dramma nelle palazzine, donna trovata morta da ore in casa

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso i sanitari del 118 giunti in via Iodice, a Santa Maria Capua Vetere pochi minuti fa.

Non era più in vita da diverse ore Felicia F., 83enne residente nelle palazzine della città del Foro.

Una morte che pare essersi sviluppata per cause naturali. Per far entrare gli operatori dell’ambulanza in casa è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Il corpo ora verrà trasferito presso la camera mortuaria.