Dramma per il cantante Franco Cipriani: malore in doccia uccide figlio 35enne

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Lutto per il cantante Franco Cipriani, al secolo Alfonso Benadduce. Come raccontato questa mattina, un malore improvviso ha ucciso un trentacinquenne a San Cipriano d’Aversa.

In queste ore è emerso il nome del giovane deceduto mentre si trovava in bagno, sotto la doccia. Ed è proprio il figlio di Franco Cipriani, Francesco Benadduce. Il trentacinquenne lascia il papà, la mamma Elvira, la sorella Teresa e il fratello Giuseppe.

I funerali verranno celebrati già oggi pomeriggio presso la chiesa Maria Santissima Annunziata di San Cipriano d’Aversa.