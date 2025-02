Due casertani riescono a farsi consegnare 21mila euro da un’anziana: “Suo figlio è stato arrestato”. ARRESTATI loro

Spacciandosi per un carabiniere e un avvocato…

CASERTA/TRAPANI – Nei giorni scorsi, la polizia del Commissariato di Alcamo (in provincia di Trapani) ha arrestato due pregiudicati casertani responsabili di una truffa ai danni di una donna di 87 anni, avvenuta nell’estate del 2023. I truffatori, spacciandosi per carabiniere e avvocato, avevano ingannato la vittima facendole credere che il figlio fosse stato arrestato per un incidente grave. Per evitare il suo arresto, le hanno chiesto una somma di denaro. L’anziana ha consegnato 21mila euro. Le indagini, condotte attraverso video sorveglianza, hanno portato all’identificazione dei due responsabili, uno dei quali era già in carcere per una condanna per rapina. L’arresto rappresenta un passo importante contro questo tipo di truffa, con indagini in corso per individuare altri episodi e complici.