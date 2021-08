Due comunità in lutto: si è spenta “Cummarella” Assuntina

CARINARO/LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto colpisce due comunità: addio ad Assunta Sardo, vittima del male. Una ennesima vittima che troppo presto ha lasciato questa terra. La donna era molto conosciuta e stimata, ex dipendente dell’Indesit originaria di Carinaro ma deceduta a Lusciano.

Tanti i messaggi di addio e cordoglio che stanno giungendo in queste ore. Così l’ex assessore di Carinaro Giuseppe Barbato: “Ieri è venuta a mancare in Lusciano la nostra compaesana ASSUNTA SARDO fu Giuseppe e fu Carmela Sardo, coniugata Cecere. Una donna sempre sorridente, una sposa, una madre buona ma soprattutto un’amica di tutti. Ex operaia dell’Indesit da qualche anno in pensione nonostante abitasse nella vicina Lusciano non mancava mai di venire a Carinaro. È stata una donna forte nonostante da qualche tempo lottasse contro il brutto male. Al marito Salvatore, ai figli Domenico, Giuseppe e Paolo, alla sorella Francesca, ai nipoti e familiari tutti la mia vicinanza e le mie sentite condoglianze unitamente a quelle di tutto il gruppo. Perdiamo noi tutti una carissima amica, vicina di casa dei miei suoceri e anche una cara persona con la quale era sempre un piacere conversare e stare assieme. Riposa in pace Cummarella Assuntina e che la terra ti sia lieve. A Dio, a S. Eufemia e alla Mamma Celeste affidiamo la Sua anima eletta”.