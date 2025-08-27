Due ragazzi casertani derubati in discoteca, ritrovano il cellulare e fanno scattare la denuncia

Nei guai un 27enne e un 44enne

CASERTA – Vacanza con disavventura per due giovani della provincia di Caserta, derubati durante una serata in una discoteca del Salento. Il furto di uno smartphone ha fatto partire una vera e propria indagine “fai da te”, culminata con la denuncia di due uomini per ricettazione.

I due ragazzi si sono accorti del furto dopo la serata e si sono subito rivolti al commissariato di Galatina. Grazie alla funzione di localizzazione ancora attiva sul telefono rubato, sono riusciti a individuare l’ultima posizione nota del dispositivo: un laboratorio per la riparazione di telefoni, situato a poca distanza dalla sede della polizia.

Una volta sul posto, i due avrebbero notato due uomini – un 27enne e un 44enne, entrambi cittadini stranieri – intenti a contrattare con un tecnico del negozio per la vendita di quello che pareva proprio il telefono sottratto. Uno degli indagati, inoltre, aveva tra le mani anche un documento appartenente a una delle vittime, a sua volta rubato nella stessa serata.

Immediato l’intervento degli agenti, che si sono recati nel laboratorio, hanno identificato le persone coinvolte e recuperato il telefono e il documento, restituendoli ai legittimi proprietari. Per i due uomini è scattata una denuncia all’autorità giudiziaria con l’accusa di ricettazione.

Le successive perquisizioni nelle abitazioni dei due sospettati hanno portato alla scoperta di altro materiale tecnologico di dubbia provenienza: numerosi telefoni cellulari, tablet, computer portatili, cuffie bluetooth e perfino una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Gli oggetti sono stati sequestrati e sono ora al centro di ulteriori accertamenti per risalire ai legittimi proprietari.