Due rapinatori incappucciati si avvicinano ad un commerciante mentre fa carburante al self. Ecco com’è andata a finire

Il fatto si è verificato alle tre meno un quarto, nella notte tra martedì e mercoledì

ROCCHETTA E CROCE – Una brutta disavventura una notte di autentico terrore per due fidanzati che tornavano dal duro lavoro di venditori ambulanti verso le loro abitazioni della frazione Val d’Assano del comune di Rocchetta e Croce al confine con quello di Vairano. Erano circa le tre meno un quarto della notte tra martedì e mercoledì, quando il furgone ormai conosciutissimo in zona con cui questo commerciante vende panini, colazioni, bevande, si è fermato ad un distributore di carburante Q8, nel comune di Vairano.

Mentre l’imprenditore cominciava ad organizzarsi per l’auto erogazione del carburante, al loro mezzo si avvicinava un’auto, una Seat Leon, in cui le luci del distributore permettevano di distinguere due persone incappucciate. Un segno indiscutibile della volontà di perpetrare una rapina. Prontamente, il commerciante di Val d’Assano è salito a bordo del mezzo in cui c’era anche la sua fidanzata ed è riuscito fortunatamente ad allontanarsi. Come si può ben capire, poteva finire veramente male.